وتصاعدت المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، حيث ذكر الجيش أنه استهدف مراكز قيادة الحركة.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن 13 شخصا على الأقل، منهم نساء وأطفال، قتلوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارتين حتى الآن.

وقال المسعفون إن غارة منفصلة على مدرسة تؤوي عائلات فلسطينية نازحة في حي التفاح بمدينة غزة أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارة استهدفت مسلحين تابعين لحماس يعملون من مركز قيادة في مجمع كان في السابق مدرسة الشجاعية.

وفي بيانات منفصلة أفاد الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين إضافة إلى مجموعات مسلحة أخرى أصغر حجما بأن مقاتليها هاجموا القوات الإسرائيلية في عدة مناطق بقطاع غزة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر وعبوات ناسفة.

ويأتي تجدد تصاعد أعمال العنف في غزة في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل عملية برية في لبنان قائلة إن قوات مظلات وقوات خاصة منخرطة في قتال عنيف مع حزب الله، وذلك في أعقاب غارات جوية إسرائيلية استهدفت قيادات حزب الله.