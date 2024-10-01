وذكر حزب الله أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب، في استهداف قال إنه جاء تحت نداء "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه أطلقوا "صليات صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية.. ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب"، وذلك "ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن "صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل إثر إطلاق مقذوفات من لبنان".

وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية لقصف إسرائيلي كثيف وغير مسبوق منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.