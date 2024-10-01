وأوضحت الوكالة أن الصاروخ وجد في المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، وأن الأجهزة المعنية ستعمل على نقله من المبنى لتفجيره.

كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أعلنت،مقتل ثلاثة من عناصرها في غارة إسرائيلية على منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية محمد عبد العال، بالإضافة إلى عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان عماد عودة، وعبد الرحمن عبد العال.

ووصف البيان مقتل عناصر الجبهة بأنها "عملية اغتيال" نفذتها طائرات إسرائيلية.

وقال شهود لوكالة "رويترز" إنهم سمعوا دوي انفجار فيما شوهد الدخان يتصاعد في جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة في أول ضربة إسرائيلية خارج الضاحية الجنوبية لبيروت وداخل حدود المدينة.

وذكر شهود لرويترز، أن الضربة الإسرائيلية استهدفت شقة قرب جسر الكولا في بيروت.