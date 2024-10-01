وقال الحزب في بيان إنه استهدف "تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية".

وأعلن في بيان آخر استهداف "تجمعاً لجنود العدو" في المطلة "بصلية صاروخية".

ولم يشر البيان إلى إعلان إسرائيل أنها بدأت عملية اجتياح بري "محدود" في المنطقة الجنوبية من لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدة مقذوفات أطلقت، الثلاثاء، عبر الحدود اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية للبلاد بعدما بدأت إسرائيل عملية برية "محدودة" ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش إن المقذوفات أطلقت بعدما دوت صافرات الإنذار في منطقتي المطلة وأفيفيم، مضيفا أن بعضها تم اعتراضه فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

ماذا يحدث؟