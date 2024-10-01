وتابع الجيش في بيان: "في الأسابيع الأخيرة، استعد جنود الفرقة 98، بمن فيهم جنود من المظليين والكوماندوز واللواء السابع، لعمليات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان بدأت الليلة الماضية، وخلال هذه الأسابيع تمت الموافقة على الخطط وتدريب الجنود في الساحة الشمالية".

وأكمل: "وبعد أشهر عديدة من العمل في قطاع غزة، حيث اكتسب جنود الفرقة المهارات والخبرة العملياتية، انتقلوا شمالاً ويعملون الآن في الساحة الشمالية بعد إجراء التعديلات اللازمة للقتال في لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت مداهمات "محدودة" لأهداف تابعة لجماعة حزب الله في منطقة الحدود.

وقال الجيش في بيان إن "الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".

وأضاف أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية "بضربات دقيقة".

وأفاد سكان محليون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية بوقوع قصف عنيف وبسماع أزيز طائرات هليكوبتر ومسيرة في السماء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل إن المرحلة التالية من الحرب على امتداد الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا، وستدعم هدف إعادة الإسرائيليين الذين فروا من صواريخ حزب الله خلال حرب على الحدود منذ نحو عام إلى ديارهم.

والهجمات الإسرائيلية على أهداف مسلحة في لبنان هي جزء من صراع يمتد من الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة إلىالجماعات المدعومة من إيران في اليمن والعراق.

وأثار التصعيد مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى الصراع.