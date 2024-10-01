وأضافت أنه من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كان مصطلح "محددة" الذي يستخدمه الجانب الإسرائيلي في توصيفه للعمليات يتضمن إنزالات أو دخول سريع نحو أهداف وبنية تحتية لحزب الله.

ولفتت إلى سماع صوت القصف المدفعي قي القطاع الشرقي بعد دقائق من دوي صافرات الإنذار في مستوطنة المطلة الإسرائيلية المواجهة لبلدات كفر كلا العديسة الخيام.

وأكملت: "هذه المنطقة شهدت بالأمس كثافة في النيران يصعب وصفها على اعتبار أن القصف المدفعي الذي شاركت فيه الدبابات كان غزيرا ومتواصلا بالإضافة للغارات التي لم تتوقف".

وتابعت: "حزب الله تحدث في بيانات عن استهداف لتجمع جنود في بساتين محيطة بين بلدات كفر كلا والعديسة، ولم تحصل متل هذه الاستهدافات في السابق وهذا حصل بسبب التحشيد الكبير للجيش الإسرائيلي عند هذه النقاط الحدودية".

وأضافت: "استهدف حزب الله تجمعا للجنود الإسرائيليين عند منطقة شتولا المواجهة لعيتا الشعيب".

وانسحبت القوات اللبنانية من منطقة الحدود مع إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت مداهمات "محددة" لأهداف تابعة لجماعة حزب الله في منطقة الحدود.

وقال الجيش في بيان إن أهداف الجماعة تقع في قرى قريبة من الحدود تشكل "تهديدا مباشرا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".

وأضاف أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية"بضربات دقيقة".