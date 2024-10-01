وذكرت مصادر لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل اللواء منير المقدح، مسؤول كتائب "شهداء الأقصى" بلبنان داخل المخيم، ولكنه لم يكن متواجدا في مكان الهجوم.

وتعد هذه الضربة الأولى للمخيم المكتظ منذ اندلاع الأعمال القتالية عبر الحدود قبل عام تقريبا، علما أن "عين الحلوة" هو أكبر المخيمات الفلسطينية العديدة في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان".

وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".

وتابع البيان: "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".

وشدد البيان على أن عملية (السهام الشمالية) ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية".