وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار فوق البحر الأبيض المتوسط، على بعد عشرات الكيلومترات قبالة ساحل وسط إسرائيل".

وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية" في إسرائيل "اعتراض هدف جوي مشبوه فوق البحر قبالة تل أبيب".

وتحدثت وسائل إعلام مقربة من جماعة الحوثيين في اليمن قبل إعلان الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب.

وجاءت عملية الاعتراض والحديث عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب بعد بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت مداهمات "محدودة" لأهداف تابعة لجماعة حزب الله في منطقة الحدود.

وذكر الجيش في بيان أن أهداف الجماعة تقع في قرى قريبة من الحدود تشكل "تهديدا مباشرا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".

وأضاف أن سلاحي الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية "بضربات دقيقة".