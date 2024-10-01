وذكرت وكالة "سانا" أن أصوات انفجارات سمعت في محيط دمشق، مؤكدة تصدي الدفاعات الجوية "لأهداف معادية للمرة الثالثة هذه الليلة".

وأعلن التلفزيون السوري الرسمي أن إحدى مذيعاته وهي الإعلامية صفاء أحمد قتلت في سلسلة الغارات الجوية التي استهدفت دمشق ومحيطها فجر الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها للضربات التي طالت العاصمة السورية.

وقال المرصد السوري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم الإسرائيلي في منطقة المزة بدمشق.

وأكد المرصد أنه تم إسقاط بعض الصواريخ التي أطلقت باتجاه دمشق، مشيرا إلى ترجيحات بوجود عملية اغتيال في عملية القصف.