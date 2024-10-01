وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه استهدفوا تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة، وأكدوا تحقيق إصابات.

وفي بيان ثان، قال الحزب إنه استهدف "بالقذائف المدفعية قوة إسرائيلية عند بوابة مستعمرة شتولا" الحدودية.

وذكرت مصادر لبنانية أن حزب الله أطلق نيرانه باتجاه "هدف عسكري" في محيط ثكنة زرعيت شمالي إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنه بدأ عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان".

وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".

وتابع البيان: "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".

وشدد البيان على أن عملية (السهام الشمالية) ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية".

وكانت الخارجية الأميركية قالت الإثنين إن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وأكّد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

وتحدثت وكالة الأنباء اللبنانية عن تحليق للطيران الإسرائيلي في سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية، فجر الثلاثاء.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، قد أفاد مساء الإثنين، بوقوع غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

ووفق مراسلنا فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق الليكي والمريجة والرويس وبئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية مناطق قريبة من مطار بيروت الدولي.