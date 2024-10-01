وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان".

وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".

وتابع البيان: "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".

وشدد البيان على أن عملية (السهام الشمالية) ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية".

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعدما أشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى تحليق للطيران الإسرائيلي في سماء بيروت وضاحيتها الحنوبية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، مساء الإثنين، بوقوع غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

ووفق مراسلنا فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق الليكي والمريجة والرويس وبئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية مناطق قريبة من مطار بيروت الدولي.

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعدما دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية بشكل عاجل.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.