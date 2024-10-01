وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية تشن قصفا مدفعيا تمهيدا للدخول البري إلى المناطق الحدودية في لبنان.

ووفق مراسلنا فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم تفكيك منشآت حزب الله العسكرية في القرى الحدودية، وإبعاد الحزب عن الحدود ووقف تهديده للبلدات الإسرائيلية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات عيتا الشعب والعديسة وكفركلا جنوبي لبنان، وشنّت إسرائيل غارات على بلدتي يحمر الشقيف وكفركلا، وألقى الجيش الإسرائيلي قذائف مضيئة على بلدتي علما الشعب وبليدا.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مقاتلات إسرائيلي تحلق وتلقي بالونات حرارية في أجواء صيدا، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بتمشيط أطراف كفرشوبا جنوبي لبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء بسبب ضربات مزمعة على ما يقول إنها أهداف لجماعة حزب الله.

وأعلنت الخارجية الأميركية الاثنين أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. يمنع الدخول إلى هذه المنطقة".