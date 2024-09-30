وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية في جلسة لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط: نعزز الدفاع على خط التماس ونستعد للمراحل المقبلة من القتال".

وأضاف: "أجرى قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين جلسات للمصادقة على خطط الأيام المقبلة في القيادة الشمالية مع كل من قائد الفرقة 36 وقائد الفرقة 98 وقائد الفرقة 91".

وتابع: "في إطار رفع الجاهزية للقتال، أجرت قوات الجيش من اللواء 188 تدريبات بالقرب من الحدود الشمالية وفي مقرات القيادة".

وأبرز أدرعي: "كما أجريت تدريبات لدوائر حماية البلدات وذلك لتوفير استجابة لسيناريوهات متنوعة".

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير عديدة أن عملية إسرائيلية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.

وكشف مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا توغلا بريا محدودا جنوبي لبنان.

من جهته، ذكر مسؤول أميركي لـ"سي.بي.إس" أن العملية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.

كما أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع.