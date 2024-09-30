وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "قتل أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز" في منطقة الوزاني الحدودية مع إسرائيل.

وبحسب مصدر مقرّب من الجيش، فقد استهدفت المسيّرة الإسرائيلية "الدراجة التي كان سوريان على متنها، ما أسفر عن إصابة الجندي بشظية، قتل على اثرها".

وهذا هو العسكري الثاني من الجيش اللبناني الذي يُقتل بنيران اسرائيلية منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف في 8 أكتوبر غداة اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

وقتل العسكري الأول في 5 ديسمبر إثر تعرّض مركز للجيش في منطقة العديسة الحدودية لقصف إسرائيلي، أدى كذلك إلى إصابة 3 عسكريين بجروح.