وأوردت في بيان "في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبهدف تسهيل عمليّة التّعرف إلى الضّحايا المفقودين مجهولي الهويّة، أو الأشلاء، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذوي المفقودين التوجه الى مراكز تابعة للشّرطة القضائيّة بهدف أخذ العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الحمض النووي".

وتشنّ اسرائيل منذ أسبوع غارات كثيفة غير مسبوقة على مناطق عدة في لبنان منذ بدء التصعيد مع حزب الله، كان أبرزها الجمعة مع استهدافها ما وصفته بـ"المقر المركزي" للحزب في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتسوية 6 أبنية بالارض على الأقل.

وأحصت وزارة الصحة في حصيلة أولية مقتل 6 أشخاص في حارة حريك، من دون تحديد هوياتهم.

وأشار وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي السبت إلى وجود قتلى تحت الركام ومفقودين وأشلاء.

وينشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات لمساعدتهم على العثور على أقاربهم، في حين أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في جنوب لبنان عن أن برادات مستشفيات عدة باتت تضيق بجثث قتلى، لم تتمكن عائلاتهم من دفنهم أو حتى التعرف إليهم.

ومنذ منتصف سبتمبر، تخطت حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة عتبة الألف قتيل، وفق السلطات.