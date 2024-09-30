وذكر نتنياهو في كلمة موجهة للشعب الإيراني باللغة الإنجليزية، أن "إسرائيل تقف إلى جانبكم"، متهما النظام الإيراني بـ"إغراق المنطقة في الظلام والحرب".

وأضاف: "معظم الإيرانيين يعرفون أن نظامهم لا يهتم بهم على الإطلاق.. لو كان يهتم بكم، لكان قد توقف عن إهدار المليارات من الدولارات على حروب عبثية في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "لا تدعوا المتعصبين يدمرون أحلامكم (..) تخيلوا لو أن كل الأموال الطائلة التي أهدرها النظام على الأسلحة النووية والحروب الخارجية استثمرت في تعليم أطفالكم، وفي تحسين الرعاية الصحية، وفي بناء البنية الأساسية لبلدكم، والمياه، والصرف الصحي، وكل الأشياء الأخرى التي تحتاجونها. تخيلوا ذلك".

وأردف قائلا: "عندما تتحرر إيران أخيرا، ستأتي تلك اللحظة في وقت أقرب كثيرا مما يتصور الناس ـ فإن كل شيء سيكون مختلفا.. إن شعبينا القديمين، الشعب اليهودي والشعب الفارسي، سينعمان بالسلام أخيرا".

وجاء حديث نتنياهو في سياق تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التنظيمات المسلحة في المنطقة والمدعومة من إيران.

وقال نتنياهو في تصريح سابق: "تنتظرنا أيام مليئة بالتحديات. لقد سحقنا حماس في غزة وسنحارب كل من يهدد مصالحنا".