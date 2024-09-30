وخطاب قاسم الذي استمر 19 دقيقة وبثه التلفزيون هو الأول من قبل قيادي كبير بحزب الله منذ مقتل نصر الله، الجمعة، في غارة جوية.

وفيما يلي بعض الحقائق عن قاسم وفق ما أوردت وكالة رويترز: