وقال المتحدث باسم محكمة مدنين فتحي البكوش "تم انتشال 12 جثة وإنقاذ 29 آخرين بعدما غرق مركب يقلهم صباح اليوم (الإثنين) قبالة منطقة حومة السوق بجربة".

وأوضح المصدر نفسه أن الضحايا هم "5 رجال و3 رضع و4 نساء".

والأبحاث جارية لمعرفة العدد الجملي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب وانطلقوا من جيرة جربة، بحسب البكوش الذي أكد فتح بحث تحقيقي في الحادثة.

من جانبه، أكد خفر السواحل في بيان الإثنين أنه "تمّ صباح اليوم إشعار وحدات الحرس البحري بجربة بخروج 4 أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة، فور تلقي الإشعار، تحوّلت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة والذي تبين أنه حادث غرق لمركب بحري كان يقل مجموعة من الأشخاص من التونسيين والأجانب".

تونس.. نقطة الانطلاق للمهاجرين

تعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وتبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.

وانتشل خفر السواحل التونسيون جثث 13 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الشرقية لتونس الأربعاء.

30 ألف مهاجر لقو حتفهم في "المتوسط"

قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

ومنذ مطلع العام حتى منتصف مايو، غرقت 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال الحرس الوطني إنه "اعترض أو أنقذ" 21545 مهاجرا، بزيادة تناهز 22.5 بالمئة على أساس سنوي.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وخلال العشر سنوات الماضية، لقى أكثر من 30 ألف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط، بما في ذلك أكثر من ثلاثة الاف شخص العام الماضي.