وأضاف غالانت لقوات اللواء المدرع 188 ولواء المشاة غولاني في شمال إسرائيل: "سنستخدم كل القدرات التي لدينا، لإعادة سكان الشمال".

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إن غالانت في حديثه مع القوات في شمال إسرائيل ألمح الى إمكانية تقدم إسرائيل بريا.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن "قوات إسرائيلية خاصة نفذت عمليات صغيرة ومحددة في جنوب لبنان".

ولفتت المصادر إلى أن "العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تهدف لجمع معلومات استخباراتية استعدادا لعملية برية".

وأَضافت أن "العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان شملت دخول أنفاق حزب الله الموجودة على الحدود".

ولفتت المصادر إلى أن توقيت أي عملية إسرائيلية في جنوب لبنان قد يتغير.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حشد قواته على طول حدود البلاد مع لبنان استعدادا لغزو محتمل، بينما يستعد لأي رد من حزب الله بعد "الهجوم الضخم" من الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الجمعة.