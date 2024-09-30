وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مقتل نصر الله أدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يسبب كارثة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة.

كما أوضح أن القصف العشوائي الذي سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية ويثير قلقا عميقا لدى موسكو.

كانت الخارجية الروسية قد اعتبرت، السبت، أن إسرائيل ارتكبت "جريمة قتل سياسية" بحق نصر الله وأنه عمل سيؤدي لعواقب وخيمة على لبنان والشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان: "ندين بشدة جريمة قتل سياسية أخرى ارتكبتها إسرائيل".

ولفتت إلى أن مواطنين لبنانيين لقوا حتفهم جراء هذه الخطوة الإسرائيلية، وأن هذا الوضع سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، ودعت إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية فورا.