وأوضح ميقاتي في مؤتمر صحفي من عين التينة بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان "يؤكد ويتعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في النداء الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية وقطر وألمانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وإيطاليا والدول الإقليمية والمتعلق بوقف إطلاق النار فورا".

وأضاف أن لبنان "موافق على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا وهو موقف لبنان الرسمي".

كما أكد أن "لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني وأن يقوم بمهامه كاملة مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في الجنوب".

وأشار إلى أن "إدارة مسألة النازحين عملية ليست سهلة ولدينا اجتماع مع الدول المانحة للمساعدة ومد يد العون، نقبل كل المساعدات التي تأتي إلى الأمم المتحدة التي تقوم بتوزيعها حتى تصل إلى اللبنانيين".

وأكد أنه: "فور وقف إطلاق النار ستتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي، واستكمال المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة".