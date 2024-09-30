وقال قاسم إن من كان في الاجتماع مع نصر الله هم القيادي في حزب الله علي كركي وقائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني ومرافق آخر يدعى سمير حرب والقائد في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

واتهم قاسم الولايات المتحدة بتقديم دعم عسكري غير محدود لإسرائيل.

وعزى قاسم المرشد الإيراني علي خامنئي برحيل نصر الله.

وقال قاسم: "حزب الله جاهز للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان، ما نقوم به ضد إسرائيل هو الحد الأدنى مما يتطلبه الميدان".

وأضاف: "لن نتزحزح عن مواقفنا في مواجهة إسرائيل لمساندة غزة والرد على الاغتيالات، سنواصل مسيرة نصر الله وحزب الله مستمر في أهدافه".

وأكمل قاسم: نتابع الخطط البديلة التي وضعها نصر الله، ولم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدراتنا العسكرية وهذا حلم لن تصل إليه".

وتابع: "سنختار أمينا عاما لحزب الله في أقرب فرصة وسنملأ مراكز القيادة بشكل كامل".