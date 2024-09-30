ولفتت المصادر إلى أن "العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تهدف لجمع معلومات استخباراتية استعدادا لعملية برية".

وأَضافت أن "العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان شملت دخول أنفاق حزب الله الموجودة على الحدود".

ولفتت المصادر إلى أن توقيت أي عملية إسرائيلية في جنوب لبنان قد يتغير.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حشد قواته على طول حدود البلاد مع لبنان استعدادا لغزو محتمل، بينما يستعد لأي رد من حزب الله بعد "الهجوم الضخم" من الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الجمعة.

وطلب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، من القوات البرية هذا الأسبوع الاستعداد "لدخول أراضي العدو".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، قال الجنود والسكان في الشمال، إنهم مستعدون للقتال بأي شكل يقرره قادة إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى لواءين احتياطيين من أجل "مهام عملياتية" في الشمال حيث يتصاعد القصف المتبادل عبر الحدود مع حزب الله اللبناني.