وأضاف أن "هذه جرائم تجری فی ظل الدعم اللا مشروط من الولايات المتحدة لإسرائيل".



وحذر كنعاني من عواقب قیام إسرائيل بإثارة الحروب وإشعالها على السلام والأمن الإقلیمیین والدولیین.

ولا يتجاوز إسناد إيران لأذرعها في المنطقة حد التهديدات والاستنكارات الكلامية والخطابية، ويعتبر الوضع المتهور في لبنان اليوم واحدا من أكبر الأمثلة على ذلك.

ونفذت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك المقاتلات وطائرات التزويد بالوقود، ضربات على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن، بما في ذلك محطات توليد الطاقة وميناء بحري يستخدمه الحوثيون لاستيراد النفط لأغراض عسكرية.

وكشفت مصادر طبية تابعة للحوثيين، أن هذه الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى مقتل 4 قتلى و إصابة 29 شخصا في حصيلة أولية.

من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي ديفيد أبراهام: "في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن".