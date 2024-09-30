ووفقا لمصادر "المرصد السوري"، فإن الفيلا كان يتردد إليها قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

ويترأس الفرقة الرابعة اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

وعلم المرصد السوري من مصادر موثوقة، أن رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد في حال نقل السلاح من مخزون الفرقة الربعة إلى لبنان سيكون ضمن بنك أهداف الضربات الإسرائيلية.

ونفت مصادر، أنباء إصابة ماهر الأسد في يعفور، لأنه لم يتواجد في الفيلا لحظة الاستهداف، بينما كان خارج دمشق.

وشهدت المنطقة في الأيام الأخيرة تصاعداً في التوترات، لاسيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقد استهدف الجيش الإسرائيلي مراراً طرق إمداد الحزب بالأسلحة على الحدود السورية اللبنانية.