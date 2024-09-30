وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية محمد عبد العال، بالإضافة إلى عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان عماد عودة، وعبد الرحمن عبد العال.

ووصف البيان مقتل عناصر الجبهة بأنها "عملية اغتيال" نفذتها طائرات إسرائيلية.

وقال شهود لوكالة "رويترز" إنهم سمعوا دوي انفجار فيما شوهد الدخان يتصاعد في جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة في أول ضربة إسرائيلية خارج الضاحية الجنوبية لبيروت وداخل حدود المدينة.

وذكر شهود لرويترز، أن الضربة الإسرائيلية استهدفت شقة قرب جسر الكولا في بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت في بيان، فجر الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى سقوط 105 قتلى وإصابة 359 شخصا بجروح.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله منذ أسبوعين وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.