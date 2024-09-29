قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الأحد، إن إسرائيل قد تعلمت الدرس من يوم 7 أكتوبر، ولن تسمح لحزب الله أو حماس بالتواجد عند الحدود.
وأضاف هغاري في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":
- إسرائيل ليست الدولة نفسها التي كانت قبل 6 أكتوبر.
- العالم اليوم أكثر أمانا من دون حسن نصر الله.
- نصر الله دفع عواقب قراره في 8 أكتوبر لدعم حركة حماس.
- سنحرص على ألا يبقى حزب الله عند حدودنا
- أسلحة حزب الله مخزنة تحت المنازل في الضاحية الجنوبية والبقاع، والحزب يستخدم المدنيين دروعا بشرية.
- سندفع حزب الله إلى التراجع والتقهقر.
- ليس لدينا أي تطلعات في لبنان، البلد للبنانيين وهدفنا هو إعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم.
- على إيران أن تتوقف عن استخدام الشعب اللبناني.
- ما تفعله حماس هو أنها تستخدم السكان في غزة من أجل بقاء يحيى السنوار، ونحن نحاول إعادة حوالي 100 رهينة إسرائيلي إلى منازلهم.
- رسالتنا واضحة بأن من يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسيدفع الثمن.