قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الأحد، إن إسرائيل قد تعلمت الدرس من يوم 7 أكتوبر، ولن تسمح لحزب الله أو حماس بالتواجد عند الحدود.