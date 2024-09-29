وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي "إنهم سيحاولون التعافي. نحن نراقب لنرى ما سيفعلونه لمحاولة ملء هذا الفراغ في القيادة".

وفي إشارة إلى الغارة التي أدت إلى مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، قال كيربي "أعتقد أن الناس أكثر أمانًا بدون وجوده". لكنه تجنب- في حديثه لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن - الرد على أسئلة حول ما إذا كانت الإدارة الاميركية متفقة مع الاسلوب الذي استهدفت به إسرائيل قادة حزب الله.

وأعلن مسؤولون لبنانيون أن الغارات أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين.

ويواصل البيت الأبيض دعوة إسرائيل وحزب الله إلى الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما، وهو ما طرحته الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى الأسبوع الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه.