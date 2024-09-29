وقال هاليفي في اجتماع لتقييم الوضع بعد استهداف الحديدة: "ساعة من الآن هاجمنا الحوثيين في اليمن، نعرف كيف نصل إلى أبعد مدى، ونعرف كيف نهاجم هناك بدقة"

وأضاف: "هذه ليست رسائل بل أفعال ولدينا رسائل من وراءها.. في لبنان نواصل جهودنا.. ونستمر في تدمير الناشطين ومحاصرة إيران".

وتابع هاليفي: "نحن بحاجة إلى الاستمرار في أن نكون أقوياء للغاية في التعامل مع حزب الله. هذا هو التركيز الرئيسي في الوقت الحالي. ولكننا بحاجة أيضا إلى تكييف العمليات في أماكن أخرى".

وشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة في غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرون في حصيلة أولية. بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي ديفيد أبراهام لوكالة "فرانس برس": "في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن".

وأضاف أن الجيش "استهدف محطات توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لواردات النفط".

ويستخدم الحوثيون المواقع المستهدفة "لنقل أسلحة إيرانية إلى المنطقة وإمدادات للاحتياجات العسكرية"، بحسب المصدر نفسه.