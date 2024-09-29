وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثي، إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وأكد مسؤولان إسرائيليان كبيران، أن سلاح الجو نفذ هجوما على ميناء الحديدة في اليمن.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، انفجار كبير لمخازن الطاقة في الحديدة، فيما أشارت "القناة 12" عن تدمير خزانات النفط في الحديدة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري: "قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 هجمات للحوثيين بصواريخ بالستية على إسرائيل".