وقال الأسد في رسالة: "رسالتي ليست لعزائكم باستشهاد قائد المقاومة، وقد أظهرتم على مدى عقود مضت من الصلابة والقوة والعزيمة والتماسك ما جعلكم أقوى وأشد من كل مُصيبة مهما عَظُمت".

وأضاف الأسد في رسالة إلى عائلة حسن نصر الله: "الدماء النبيلة الذكية لا تراق إلا لأجل الحق وقضاياه".

وتابع: "لا تضعف المقاومة باستشهاد قائدها، بل تبقى راسخة في صميم القلوب والعقول".

وأعلن حزب الله السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية جوية.

وكثفت إسرائيل هجماتها على لبنان منذ تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء في الجماعة منها البيجر و"الوكي توكي".

وجاءت أعنف موجة قصف وضربات جوية من إسرائيل على لبنان في نحو عقدين بعد ما يقرب من عام من اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.