وأظهر الفيديو حفرة كبيرة، لموقع كان يشمل عدة مبان، دخل إحداها نصر الله، قبل أن تبدأ عمليات القصف المتسارعة.

كما أظهرت اللقطات تعرض عدد من المبان المجاورة للدمار، بسبب مقاربتها من موقع الضربة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "لقد أسقطنا أكثر من 80 قنبلة خلال دقائق خلال عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

وأكد حزب الله اللبناني مقتل الأمين العام حسن نصر الله، بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله، السبت.

وجاء في البيان، إن نصر الله قتل "إثر الغارة الإسرائيلية الغادرة على الضاحية الجنوبية".