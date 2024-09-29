وفي داخل بعلبك وعلى أطرافها، بدأت الغارات عند الخامسة والربع، والضربة الأخيرة جاءت على طريق الكيال بعد السابعة صباحا.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي البلدات التالية: شعت، سرعين، عين السودا، النعنعية، يونين، طاريا، بوداي، بالإضافة إلى العديد من قرى البقاع الشمالي.

ولم يغادر الطيران المسير أجواء المنطقة خلال ساعات الليل الفائت.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات متعددة، السبت، استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، والبقاع وجبل لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، إن الجيش لم يتوقف عن مهاجمة لبنان، ويسعى لاستغلال الوقت وتقويض قدرات حزب الله، مؤكدا أن سلاح الجو ينفذ هجمات إضافية في منطقة بعلبك والبقاع وجبل لبنان.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي نجاحه في قتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة تمت فجر السبت.