وقال المرصد إن الغارات الخمس استهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها، وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق.

وذكر أن الغارات استهدفت خصوصا مواقع عسكرية قرب مطار دير الزور.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات.

وتتعرض منطقة دير الزور التي تمارس فيها إيران نفوذا كبيرا، لغارات إسرائيلية وأحيانا أميركية بانتظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات التي استهدفت خصوصا الفصائل الموالية لإيران، كما استهدفت الولايات المتحدة أيضا هذه الفصائل في شرق سوريا.

ونادرا ما تعلق السلطات الإسرائيلية على الضربات، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في سوريا.

وشهدت المنطقة في الأيام الأخيرة تصاعدا في التوترات، بعدما شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثف على معاقل حزب الله في لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مرات طرق إمداد الحزب بالأسلحة على الحدود السورية اللبنانية، حسب المرصد.