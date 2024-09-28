وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في اتصال هاتفي، يوم السبت، رفض مصر لأي انتهاك لسيادة لبنان.

وأضاف البيان أن السيسي قال خلال الاتصال إن مصر تدعم لبنان تماما "في هذه الظروف الدقيقة".

بدوره شكر ميقاتي للسيسي عاطفته ومحبته للبنان. وثمن الموقف المصري الداعم للبنان على المستويات كافة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.