وقال الجيش في بيان: "هاجمت طائراتنا الضاحية الجنوبية لبيروت لاستهداف الإرهابي حسن خليل ياسين، أحد كبار مسؤولي مركز الاستخبارات في حزب الله، مما أدى إلى مقتله".

وأوضح أن خليل ياسين كان رئيس القسم المسؤول عن تحديد الأهداف العسكرية والمدنية، على خط التماس وفي عمق أراضي البلاد.

وأضاف "تعاون ياسين بشكل وثيق مع جميع وحدات النار التابعة لحزب الله، وكان متورطا في المؤامرات الإرهابية التي تم تنفيذها منذ بداية الحرب ضد المدنيين والجنود، وخطط لهجمات إضافية في الأيام المقبلة".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة دقيقة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، استهدفت عضو المجلس المركزي في حزب الله.

وأشارت قناة المنار التابعة لحزب الله إلى أن الهدف من الغارة على الضاحية الجنوبية، هو عضو المجلس المركزي في حزب الله، نبيل قاووق.

وكان حزب الله اللبناني أكد مقتل الأمين العام حسن نصر الله، بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله.