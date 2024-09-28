وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم السبت، إن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أوتوسيع رقعة الصراع.

وأضاف المتحدث باسم “البنتاغون" باترايدر إن أوستن عبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها و"أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل".

جاء الموقف الأميركي بعد تأكيد حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في الضربة الجوية التي نفّذتها إسرائيل، يوم الجمعة، على مقر القيادة المركزية للحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن حزب الله في بيان، يوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما أكدت اسرائيل اغتياله في وقت سابق.

وحولت إسرائيل خلال الأيام الماضية تركيز عمليتها من غزة إلى لبنان حيث أدت حملة القصف العنيف إلى مقتل أكثر من 700 شخص ونزوح حوالي 118 ألفا.

وبدأ تبادل إطلاق النار بين الحزب المدعوم من إيران والدولة العبرية قبل نحو عام، غداة شن حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل شكل شرارة الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.