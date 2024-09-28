وأكد أردوغان على منصة "إكس" أن "لبنان والشعب اللبناني هما الهدف الجديد لسياسة الإبادة والاحتلال والغزو التي تنفذها إسرائيل منذ 7 أكتوبر" من دون أن يتطرق إلى مقتل حسن نصر الله.

وأضاف الرئيس التركي أنه "لا يمكن لأي شخص لديه ضمير أن يقبل بهذه المجزرة أو يبررها" داعيا إلى وقف محاولات إسرائيل "الطائشة" لتوسيع الصراع إلى أنحاء المنطقة.

ويتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" منذ بدء الحرب المدمرة في غزة التي أثارها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.