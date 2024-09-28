ويوم السبت، أكد حزب الله في بيان مقتل نصر الله إثر غارة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة، بعدما أكدت اسرائيل اغتياله في وقت سابق.

وفي أعقاب إعلان حزب الله عن مقتل نصر الله، شاهد صحافيون في فرانس برس نساء يبكين في الشارع، وأشخاصا يبكون وهم يقودون سياراتهم.

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس أشخاص يصرخون في الشارع بعد صدور بيان حزب الله، وآخرون يصرخون "الله أكبر".

وقال حزب الله في بيانه"إنّ قائدنا (..) ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعتبر ضاحية بيروت الجنوبية التي يقطنها نحو مليون نسمة هي الحاضنة لحزب الله.

وتقع الضاحية التي تضم مساكن عدد من علماء الشيعة وقادة ا بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان.