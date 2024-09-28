وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن: " المعلومات لديها تشير إلى أن حسن نصر الله لقي حتفه".

وأضافت "نحن على اتصال مع الشركاء الإقليميين واللبنانيين لتجنب التصعيد".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، قد أكد أن الوضع في لبنان "في غاية الخطورة" مبديا "قلقه حيال سلامة" الفرنسيين في هذا البلد.

وقال بارنييه إن الوضع في لبنان حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة منذ مساء الجمعة وخصوصا على ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، "يبقى في غاية الخطورة". مضيفا "نتابع هذا الوضع المأسوي ونقلق على سلامة مواطنينا هناك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني عبر منصة "إكس"، "حسن نصرالله قتل". وأكد ناطق آخر باسم الجيش الكابتن دافيد أبراهام لوكالة فرانس برس "القضاء" على الأمين العام لحزب الله.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من حزب الله حول مصير أمينه العام.

وبدأ تبادل إطلاق النار بين الحزب المدعوم من إيران والدولة العبرية قبل نحو عام، غداة شن حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل شكل شرارة الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وحولت إسرائيل خلال الأيام الماضية تركيز عمليتها من غزة إلى لبنان حيث أدت حملة القصف العنيف إلى مقتل أكثر من 700 شخص ونزوح حوالى 118 ألفا.