وقال محمد حسن أختري، رئيس لجنة "دعم الثورة الإسلامية في فلسطين" بالرئاسة الإيرانية، لموقع "دیده ‌بان إیران" إنه "من خلال التسجيل العلني، سيمنح المسؤولون بالتأكيد الإذن بنشر القوات في لبنان ومرتفعات الجولان".

وأضاف"يمكننا أن نرسل قوات إلى لبنان لمحاربة إسرائيل، تماما كما فعلنا في عام 1981".

وقبل أيام من إعلان إسرائيل عن مقتل حسن نصر الله، أكد مسؤولان إسرائيليان ودبلوماسي غربي، أن حزب الله حث إيران على شن هجوم ضد إسرائيل مع تصاعد القتال مع الجيش الإسرائيلي، لكن إيران امتنعت حتى الآن، بحسب موقع "أكسيوس". وقال المسؤولان إن الإيرانيين أعربوا في محادثاتهم مع حزب الله في الأيام الأخيرة عن تحفظهم بشأن الانضمام إلى القتال ضد إسرائيل الآن ولم يقدموا ردا إيجابيا. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، السبت، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والقيادي في حزب الله، علي كركي.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني عبر منصة "إكس"، "حسن نصرالله قتل". وأكد ناطق آخر باسم الجيش الكابتن دافيد أبراهام لوكالة فرانس برس "القضاء" على الأمين العام لحزب الله.

وسبق البيان الرسمي بدقائق، تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية إن أجهزة الأمن في إسرائيل تمتلك الدليل أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد قتل في عملية الاغتيال ليلة الجمعة.