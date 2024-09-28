وقال حمية إن التدخل السريع حال دون هبوط الطائرة في المطار.

وقال لرويترز إن إسرائيل حذرت هيئة مراقبة الطيران اللبنانية من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت أي طائرة إيرانية في مطار بيروت.

وأشار موقع "فلايت رادار" إلى أن الطائرة التي حذر منها الجيش الإسرائيلي، تابعة لشركة طيران "كاشم"، والتي زعم أنها سبق لها نقل شحنات للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية يوم الجمعة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في جنوب بيروت ووادي البقاع في شرق لبنان، بينما أطلق حزب الله عشرات القذائف باتجاه شمال ووسط إسرائيل والضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، استدعاء ثلاث كتائب من قوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية، التي تشمل مناطق عملياتها الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان الجيش، الذي نقلته وكالة "رويترز"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات لمواجهة التوترات المتوقعة مع اقتراب الأعياد اليهودية، وهي فترة تشهد عادةً تصعيداً في القدس والضفة الغربية، خاصة مع استمرار العنف نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "وفقاً لتقييم الوضع، تقرر استدعاء ثلاث كتائب من قوات الاحتياط من أجل الأنشطة العملياتية وتعزيز الدفاع في القيادة المركزية".