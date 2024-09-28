ومن جهة أخرى، قالت مصادر إن إيران على اتصال دائم بجماعة حزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد "الخطوة التالية" بعد مقتل نصر الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، السبت، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والقيادي في حزب الله، علي كركي.

وسبق البيان الرسمي بدقائق، تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية إن أجهزة الأمن في إسرائيل تمتلك الدليل أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد قتل في عملية الاغتيال ليلة الجمعة.

مباشرة بعد تنفيذ إسرائيل لغارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت، تضاربت الأنباء بشأن مصير الأمين العام للجماعة اللبنانية، حسن نصر الله.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية أن الأمين العام لحزب الله كان هو المستهدف بالغارات الإسرائيلية.