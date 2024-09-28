وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطها سكان بيروت والضاحية، حجم الدمار الذي أصاب العمران والبناء والشوارع، بعد القصف الإسرائيلي المكثف ليلا.

وأظهرت لقطات بنايات مستوية على الأرض، وأخرى مدمرة بالكامل، كما بدت بعض الشوارع محطمة بعد ليلة القصف الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الساعات الأولى من صباح السبت.

وتشير الصور من المنطقة التي تعرضت للهجوم الجوي المدمر، أن إسرائيل استخدمت قنابل خارقة للتحصينات عالية الطاقة، تزن كل منها طنا تقريبا، وبكميات كبيرة.

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله، إن الغارات الإسرائيلية شملت مناطق الكفاءات والحدث والليكي والشويفات وبرج البراجنة.