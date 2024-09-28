وتحدثت تقارير عن أن الضربة استهدفت زعيم حزب الله حسن نصر الله، وسط تقارير عن احتمال مقتله بعد انقطاع الاتصال مع جماعته.

وقال نتنياهو بمقر إقامته في نيويورك قبل مغادرته عائدا إلى إسرائيل: "اعتقد أعداؤنا أننا مثل شبكة العنكبوت. هذا ما اعتاد أحدهم قوله".

وكان نتنياهو يشير إلى مصطلح استخدمه نصر الله مرارا وتكرارا، إذ اعتاد على وصف إسرائيل باعتبارها "شبكة عنكبوت محكوم عليها بالزوال".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عن أي شبكة عنكبوت يتحدثون؟ لدينا أعمدة من الفولاذ. من الإرادة والقوة".

وتابع، حسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: "نحن نقاتل من أجل وجودنا. لا يوجد أي مبالغة هنا".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح السبت، استكمالا لحملته الأخيرة على الجماعة المدعومة من إيران.

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله، إن الغارات الإسرائيلية شملت مناطق الكفاءات والحدث والليكي والشويفات وبرج البراجنة.

وأظهرت مقاطع فيديو حرائق ضخمة وأعمدة دخان كثيفة، في المناطق التي تعرضت للقصف.