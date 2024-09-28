جاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مقر القيادة المركزي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان المستهدف من الهجوم.

وأضاف لاريجاني للتلفزيون الرسمي الإيراني: "الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "قادة آخرين" سيحلون محل من تغتالهم إسرائيل من حزب الله.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني إيراني كبير لـ"رويترز" إن طهران تتحقق من التقارير التي تحدثت عن مقتل نصر الله، بينما ذكر مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز" أن نصر الله على قيد الحياة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان ندد بالهجوم، ووصفه بأنه "جريمة حرب واضحة لا يمكن إنكارها تكشف مجددا طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الصهيوني".