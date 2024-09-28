وقال الجيش في بيان إنه قتل "محمد علي إسماعيل قائد وحدة الصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل".

وأضاف: "تم القضاء على قادة وإرهابيين آخرين في حزب الله معهما".

وجاء في البيان أن محمد علي إسماعيل "كان مسؤولا عن العديد من الأعمال الإرهابية، من بينها إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي إسرائيل، وإطلاق صاروخ أرض أرض باتجاه وسط إسرائيل الأربعاء".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أيضا إبراهيم محمد قبيسي، و"مسؤولين كبار آخرين في منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

ولم يؤكد حزب الله أو ينفي الإعلان الإسرائيلي بشأن القادة.