وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري من أن الجيش "لن يسمح بنقل أي أسلحة إلى حزب الله"، بما في ذلك "عبر مطار بيروت الدولي".

وقال: "لن نسمح بنقل الأسلحة إلى جماعة حزب الله بأي شكل من الأشكال. نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وسنعمل على إحباطها".

وتابع هغاري: "تقوم طائرات سلاح الجو الآن بدوريات في منطقة مطار بيروت. حتى الآن، تصرف لبنان، على عكس سوريا، على مر السنين بمسؤولية، ولم يسمح بنقل الأسلحة عبر المطار المدني".

وأضاف المتحدث: "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو".

وكانت إسرائيل وجهت ضربات عنيفة، الجمعة، استهدفت مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إن حزب الله يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة.