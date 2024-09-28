وجاء ذلك بعد ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت حزب الله اللبناني.

وقال البيت الأبيض في بيان، الجمعة: "وجه (بايدن) البنتاغون لتقييم وتعديل وضع القوات الأميركية في المنطقة، حسبما يقتضي الأمر لتحسين الردع وضمان حماية القوات ودعم جميع الأهداف الأميركية".

كما ذكر البيت الأبيض أن بايدن وجه فريقه لضمان اتخاذ السفارات الأميركية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية.