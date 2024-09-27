استهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء الجمعة، مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
ويعد هذا الهجوم هو الأعنف منذ بدء التصعيد الحدودي بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر الماضي.
وفيما يلي المعلومات المتوفرة حتى الآن بشأن "هجوم الضاحية":
- الجيش الإسرائيلي قال إنه شن غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت.
- 6 مبانٍ تعرضت للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
- مراسلة "سكاي نيوز عربية" كشفت أن إسرائيل شنت 10 غارات على الضاحية.
- مقاطع الفيديو أظهرت تصاعدا كثيفا للدخان فوق العاصمة بيروت بعد سماع دوي انفجارات عدة.
- بحسب الجيش الإسرائيلي فإن مقر حزب الله يقع تحت المباني السكنية في قلب الضاحية ببيروت.
- سلسلة الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك، حيث انهار عدد من المباني، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
- الغارات الإسرائيلية كانت عبارة عن حزام ناري امتد من أطراف مخيم برج البراجنة وصولا إلى حارة حريك.
- استخدمت إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات بزنة طن (2000 رطل) في ضرب المنطقة المستهدفة.
- وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن المستهدف كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
- مراسلنا ذكر، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى نجاح عملية استهداف حسن نصرالله.
- كشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مصدر إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يعكف على التحقق من إصابة الضربة لنصر الله.
- أكد الإعلام الإسرائيلي أن النظام الأمني بات في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد محتمل من حزب الله قد يشمل إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل.
- بلدية تل أبيب أعلنت فتح الملاجئ تحسبا لرد من حزب الله.
- بحسب الإعلام الإسرائيلي فقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بالعملية قبل دقائق من تنفيذها.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري من نيويورك بالولايات المتحدة مشاورات أمنية مع كبار القادة الأمنيين والعسكريين في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب. وفي وقت لاحق، أكدت مصادر إعلامية أن نتنياهو قرر قطع زيارته إلى الولايات المتحدة.